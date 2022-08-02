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Стало известно о добровольной сдаче оружия бывшим бойцом теробороны Украины

Соловьев сообщил, что бывший член теробороны Украины добровольно сдал оружие в Херсоне

Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

Бывший член территориальной обороны Украины в Херсоне добровольно сдал силовикам оружие, выданное властями в начале спецоперации. Об этом сообщил телеведущий Владимир Соловьев в Telegram-канале.

Телеведущий показал кадры, на которых бывший боец достает закопанное оружие. «Это оружие я получил в части территориальной обороны. Это автомат Калашникова, пять магазинов, две гранаты, патроны, два штык-ножа, форменная одежда», — рассказал мужчина. По его словам, он добровольно сдает все это, поскольку оружие является для него «головной болью» и ему захотелось жить мирной жизнью.

Ранее стало известно, что в Херсоне бывшие бойцы территориальной обороны добровольно сдали оружие российским военным. Как правило, это были автоматы Калашникова и патроны к ним. Отмечалось, что украинские власти раздавали оружие всем желающим гражданским без предоставления каких-либо документов.

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Алина Гончарова
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