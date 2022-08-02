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Китай призвал США снять все незаконные санкции с Ирана

Глава делегации Китая Фу Цонг призвал США снять «неактуальные незаконные» санкции с Ирана

Фото: Morteza Nikoubazl / Reuters

Глава делегации Китая Фу Цонг призвал США снять свои «неактуальные незаконные» санкции с Ирана. Об этом сообщает РИА Новости.

По его словам, Тегерану следует вернуться к полному исполнению обязательств в рамках Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по своей ядерной программе.

«Все заинтересованные стороны должны быть привержены возобновлению действия СВПД как можно раньше посредством дипломатических переговоров и отбросить практику санкций и угрозы силой. США следует полностью снять свои неактуальные незаконные санкции против Ирана», — заявил он.

В 2015 году Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция и Иран заключили ядерную сделку — СВПД, подразумевающую снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана.

В 2018 году США заявили о выходе из СВДП и восстановлении санкций против Ирана.

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Марина Совина
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