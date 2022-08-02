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ИРИ получил рекордное число заявок на конкурс национального контента

Институт развития интернета закрыл набор проектов на создание национального контента

Институт развития интернета 1 августа закрыл очередной набор проектов на создание национального контента. Участниками в системе ИРИ сформировано порядка 3000 заявок, почти 1500 из которых поданы на конкурс.

Наибольшее количество заявок поступило в категории «Видеоконтент», включающей в себя художественные, документальные, анимационные сериалы и программы. На втором месте — блогосфера, контент для социальных сетей, далее – мультиформатные проекты, видеоигры и ПО, специальные проекты в интернет-СМИ.

«Напомню, что ИРИ поддерживает не только разножанровые сериалы, но и много других типов контента. Мы рассматриваем блогерские проекты, шоу для соцсетей, спецпроекты, видеоигры. Рекордное количество полученных заявок говорит о том, что индустрия — крупные производители, независимые продюсеры, молодые авторы — хотят снимать и им есть, что сказать аудитории. Но из 1500 заявок до этапа очной защиты дойдут не все. Мы не отдаем предпочтения какому-то одному жанру или формату — самым важным остаётся качество проекта, сильная и актуальная история, талантливая команда. Мы также внимательно проверяем технические аспекты: понимание критериев конкурса и соответствие им, детально расписанный бюджет, четкое обозначение целевой аудитории и сроков производства. В финальный отбор попадают сильнейшие», отметила исполнительный директор ИРИ Елена Лапина.

В ближайшее время ИРИ проверит полученные заявки на соответствие требованиям конкурсного отбора и полноту представленной информации. Прошедшие валидацию заявки получат оценку независимых отраслевых экспертов — набравшие достаточный балл проекты будут рассмотрены экспертными группами Продюсерского совета ИРИ.

Очная защита проектов, дошедших до финального этапа отбора, состоится в конце сентября.

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Татьяна Романова
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