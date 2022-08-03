Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
Бывший СССР

Азербайджан потребовал полного разоружения армии Нагорного Карабаха

Минобороны Азербайджана потребовало полностью разоружить армию Нагорного Карабаха

Фото: Umit Bektas / Reuters

Минобороны Азербайджана требует полного разоружения армии непризнанной Нагорно-Карабахской республики (НКР) и вывода войск с этих территорий. Об этом говорится в соответствующем заявлении ведомства.

«Азербайджан неоднократно заявлял, что вопреки трехстороннему соглашению присутствие вооруженных сил Армии и незаконных вооруженных формирования на территориях Азербайджана остается источником опасности», — заявляет Минобороны.

Азербайджанское военное ведомство также сообщило о проведении в НКР спецоперации «Возмездие». В результате спецоперации азербайджанская армия взяла под контроль ряд господствующих высот, включая Гырхгыз и Сарыбаба, заявили в Минобороны.

Ранее в НКР доложили, что в результате атаки со стороны Азербайджана погибли два военнослужащих, еще 14 получили ранения.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Варвара Кошечкина
Обсудить
Последние новости
В Азербайджане сообщили о проведении спецоперации в Нагорном Карабахе
Россиянкам назвали самую модную верхнюю одежду на осень 2022 года
Ведущий «России 1» не увидел причин смущаться из-за показа гей-порно в эфире
Осужденный за изнасилование хоккеист из США высказался о выступлениях в России
Пелоси рассказала о планах США по Тайваню
В Швейцарии принятие санкций против России назвали противоречащим конституции
В России появится аналог советских магазинов «Березка»
Азербайджан потребовал полного разоружения армии Нагорного Карабаха
Россиянин зарезал сожительницу из ревности
Киты-убийцы потопили лодку с пятью пассажирами
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.