Азербайджан потребовал полного разоружения армии Нагорного Карабаха

Минобороны Азербайджана потребовало полностью разоружить армию Нагорного Карабаха

Минобороны Азербайджана требует полного разоружения армии непризнанной Нагорно-Карабахской республики (НКР) и вывода войск с этих территорий. Об этом говорится в соответствующем заявлении ведомства.

«Азербайджан неоднократно заявлял, что вопреки трехстороннему соглашению присутствие вооруженных сил Армии и незаконных вооруженных формирования на территориях Азербайджана остается источником опасности», — заявляет Минобороны.

Азербайджанское военное ведомство также сообщило о проведении в НКР спецоперации «Возмездие». В результате спецоперации азербайджанская армия взяла под контроль ряд господствующих высот, включая Гырхгыз и Сарыбаба, заявили в Минобороны.

Ранее в НКР доложили, что в результате атаки со стороны Азербайджана погибли два военнослужащих, еще 14 получили ранения.