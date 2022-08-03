Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
Бывший СССР

В Карабахе заявили о двух погибших в результате атаки со стороны Азербайджана

Армия НКР сообщила о двух погибших и 14 раненых из-за атаки со стороны Азербайджана

Фото: Артем Микрюков / Reuters

В непризнанной Нагорно-Карабахской республике (НКР) в результате атаки со стороны Азербайджана погибли два военнослужащих, еще 14 получили ранения. Об этом в Facebook (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена) сообщает Армия обороны Арцаха (второе название НКР — прим. «Ленты.ру»).

Сообщается, что в результате атаки военных позиций армии Нагорного Карабаха погибли двое военнослужащих-контрактников.

«Принимаются меры по стабилизации ситуации с командованием российских войск, выполняющих миротворческую миссию в Республике Арцах. По состоянию на 18:00 (17:00 мск) оперативно-тактическая обстановка относительно стабильная», — говорится в сообщении.

2 августа Минобороны России сообщило, что Азербайджан трижды за сутки нарушил режим прекращения огня в Карабахе. В результате обстрела пострадал один военнослужащий НКР, позже число пострадавших возросло до семи.

В Баку заявили о том, что в результате атаки с армянских позиций в Карабахе погиб военнослужащий Вооруженных сил Азербайджана. В министерстве иностранных дел республики возложили ответственность за гибель солдата на военно-политическое руководство Армении.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Алевтина Запольская
Обсудить
Последние новости
В Азербайджане сообщили о проведении спецоперации в Нагорном Карабахе
Россиянкам назвали самую модную верхнюю одежду на осень 2022 года
Ведущий «России 1» не увидел причин смущаться из-за показа гей-порно в эфире
Осужденный за изнасилование хоккеист из США высказался о выступлениях в России
Пелоси рассказала о планах США по Тайваню
В Швейцарии принятие санкций против России назвали противоречащим конституции
В России появится аналог советских магазинов «Березка»
Азербайджан потребовал полного разоружения армии Нагорного Карабаха
Россиянин зарезал сожительницу из ревности
Киты-убийцы потопили лодку с пятью пассажирами
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.