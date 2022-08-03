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Джейн Фонда сделала пластику лица и пожалела об этом

Актриса Джейн Фонда призналась, что сделала подтяжку лица и пожалела об этом

Фото: Mario Anzuoni / Reuters

Американская актриса и писательница Джейн Фонда призналась в пластике лица и высказалась о старении. Своими размышлениями на данные темы она поделилась с модным журналом Vogue.

В интервью 84-летняя знаменитость рассказала, что сделала подтяжку лица. Однако, по ее словам, она пожалела о сделанной процедуре и в будущем не собирается ее повторять. «Мне сделали подтяжку лица и на этом я остановилась, поскольку я не хочу выглядеть искаженной. Я не горжусь тем, что она у меня была», — заявила Фонда.

Кроме того, собеседница издания призвала читательниц не прибегать к помощи хирургов и научиться стареть с достоинством. Звезда комедийного сериала «Грейс и Фрэнки» отметила, что данное явление не должно быть пугающим для людей. «Я хочу, чтобы молодые люди перестали бояться стареть. Важен не возраст. Важно ваше здоровье», — уточнила актриса.

В завершение Фонда призналась, что выглядит достаточно молодо для своего возраста благодаря собственным усилиям. «Когда я каждый день выхожу из машины, я благодарю себя за то, что я тренировалась, чтобы сделать и сохранить свои бедра сильными и красивыми», — заключила она.

В мае американская актриса и предпринимательница Жаклин Смит раскрыла секрет своей привлекательной внешности. 76-летняя звезда телесериала «Ангелы Чарли» назвала здоровый образ жизни важным для сохранения красоты. Так, она не употребляет алкогольные напитки и регулярно занимается спортом. При этом Смит отметила, что никогда не пробовала наркотики.

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Мария Винар
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