ФСБ задержала двух мужчин за попытку подкупа топ-менеджера российского фонда

ФСБ задержала двоих россиян в Москве и Сочи за попытку подкупа топ-менеджера РФРИТ

Сотрудники ФСБ задержали двоих мужчин, пытавшихся подкупить топ-менеджера Российского фонда развития информационных технологий (РФРИТ). Об этом в среду, 3 августа, сообщают РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ФСБ.

По данным ведомства, сообщники предложили управленцу «откат» в семь миллионов рублей за то, чтобы заявки от двух фирм на получение грантов на сумму 700 миллионов рублей были рассмотрены вне очереди. Топ-менеджер сообщил обо всем правоохранителям, все последующие встречи с «дельцами» проходили под контролем спецслужбы. После передачи части суммы в размере 600 тысяч рублей одного из мужчин задержали в Москве, а второго — в Сочи.

В отношении них возбудили дело по статье 204 («Коммерческий подкуп») УК РФ. Как рассказала «Ленте.ру» официальный представитель столичного управления Следственного комитета России Юлия Иванова, обвиняемых — 46-летнего москвича и 47-летнего уроженца Петербурга — поместили под домашний арест. Во время допроса они полностью признали вину.

«Следователями проведены необходимые следственные действия с фигурантами, по месту их проживания проведены обыски и изъяты предметы, электронные устройства, а также документы, представляющие интерес для следствия», — добавила Иванова.