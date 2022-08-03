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На Украине начали обыск на телеканале бывшего депутата «Слуги народа»

Госбюро расследований Украины начало обыск на телеканале бывшего депутата «Слуги народа»

Фото: Shutterstock

Следователи Государственного бюро расследований (ГБР) Украины начали обыск на телеканале, который принадлежит бывшему члену партии президента Украины Владимира Зеленского «Слуга народа» Алексею Ковалеву, который сейчас занимает пост заместителя председателя правительства Херсонской области. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГБР.

«Сотрудники ГБР проводят одновременные обыски в помещении телеканала "4 канал", который принадлежит подозреваемому в государственной измене и пособничестве государству-агрессору. Также следственные действия проходили у его помощника и должностных лиц телеканала», — говорится в сообщении ведомства.

28 апреля «Слуга народа» приостановила членство Ковалева, сославшись на то, что тот находится в Херсонской области и «общается с российскими военными». 4 июля в Херсонской области сформировали правительство, в котором бывший украинский нардеп занял пост зампреда правительства. Спустя два дня на Украине ему предъявили обвинение в государственной измене и пособничестве властям России.

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Василий Мека
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