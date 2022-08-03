Собака спасла хозяйку от гибели под колесами автомобиля

The Sun: собака увела хозяйку с пути выехавшего на тротуар автомобиля и спасла ее

В Западном Йоркшире, Великобритания, собака увела хозяйку с тротуара, на который выехал разогнавшийся автомобиль, и спасла ее от гибели под колесами. Об этом сообщает The Sun.

Во время прогулки собака по кличке Орла неожиданно бросилась в сторону и потащила женщину за собой. Та поняла, что произошло, только после того, как мимо нее по тротуару промчался автомобиль.

«Я застыла в ужасе, когда почувствовала, как боковое зеркало машины задело мои ягодицы», — рассказала она. Съехав с тротуара, автомобиль проехал по островку безопасности, подрезал другую машину, а затем скрылся. Позднее его нашли брошенным в соседнем городе.

Благодаря своему питомцу женщина осталась невредимой. По ее словам, она рада, что инцидент произошел до того, как на улицу вышли дети, возвращающиеся после школы.

Ранее сообщалось, что собака спасла двоих детей от пумы. Она сразилась с хищником, пока дети купались в бассейне.

