Короткометражки молодых режиссеров покажут на фестивале в Нальчике

На фестивале уличного кино в Нальчике покажут короткометражки молодых режиссеров

В Нальчике пройдет фестиваль уличного кино, в рамках которого жителям города покажут короткометражные фильмы молодых режиссеров. Об этом в среду, 3 августа, сообщает портал «Это Кавказ» со ссылкой на организаторов мероприятия.

Бесплатные показы будут проходить в течение двух дней, 4 и 5 августа, в Зеленом театре. На экране можно будет увидеть девять картин, вошедших в конкурсную программу, а также фильмы из внеконкурсной программы.

«Жители и гости города смогут увидеть режиссерский дебют Саши Петрова и картины с участием Ивана Янковского, Аглаи Тарасовой, Милоша Биковича и других известных актеров... За многими работами стоят авторы, только начинающие свой путь в кино. Для них наш фестиваль — возможность представить свою работу по-настоящему массовой аудитории», — уточнили организаторы.

Они пояснили, что всего на участие в фестивале поступило более 1 тысячи заявок, из которых эксперты отобрали лучшие. Победителя конкурса короткометражек определят при помощи зрительского голосования, главный приз составит 1,5 миллиона рублей.

Фестиваль уличного кино проходит в России уже девятый раз. Предполагается, что в этом году представленные в его программе фильмы посмотрят сотни тысяч человек из разных российских городов.