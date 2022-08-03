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В Госдуме отреагировали на ситуацию вокруг Тайваня

Депутат Швыткин заявил, что Россия не допустит эскалации и напряженности вокруг Тайваня

Фото: Константин Кокошкин / Globallookpress.com

Россия не допустит эскалации и напряженности вокруг Тайваня, Москва намерена способствовать мирному урегулированию ситуации. Об этом заявил заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин в беседе с радиостанцией «Говорит Москва».

Депутат подчеркнул, что российская сторона не станет прибегать к силовым методам в решении конфликта. «Мы выступаем за политику дипломатического урегулирования данных вопросов. В плане содействия политико-дипломатического урегулирования, в плане содействия недопущению эскалации, я думаю, наша страна будет прилагать в этом плане усилия», — сказал Швыткин, реагируя на ситуацию вокруг Тайваня.

Ранее Китай объявил о закрытии авиасообщения вокруг Тайваня на время учений НОАК до 7 августа.

2 августа посол КНР в Вашингтоне Цинь Ган пообещал большие последствия для американской стороны в ответ на визит спикера Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси на Тайвань. В этот же день Китай начал масштабные учения вокруг острова. Отмечается, что подобная блокада острова станет проблемой для Пелоси, которая планировала 3 августа отправиться в Южную Корею в рамках азиатского турне.

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Анна Щербакова
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