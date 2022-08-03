Победитель конкурса «Лидеры России» стала соавтором законопроекта о психологической помощи

Депутат Госдумы, председатель клуба Лидеров России «Эльбрус» и победительница конкурса «Лидеры России» — флагманского проекта президентской платформы «Россия — страна возможностей» — Татьяна Дьяконова стала соавтором законопроекта о психологической помощи.

По ее словам, законопроект стал продолжением программы «На связи», реализуемой проектами президентской платформы – клубом Лидеров России «Эльбрус» и Мастерской управления «Сенеж». Обучение «На связи» прошли уже более 9 000 человек.

Татьяна Дьяконова подчеркнула, что при разработке законопроекта учитывался наработанный опыт программы психологической помощи «На связи», которую ведут проекты президентской платформы «Россия — страна возможностей» Мастерская управления «Сенеж» и клуб Лидеров России «Эльбрус». В рамках программы «На связи» участники проходят два этапа — работают со своим внутренним состоянием и учатся оказывать консультационную помощь своему близкому кругу, что предполагает и осознание проблемы, «скорую помощь» и системные меры психологической поддержки.

По словам Татьяны Дьяконовой, в законопроекте очень детально прописали понятие психологической помощи и права некоторых категорий наших граждан на получение бесплатной квалифицированной психологической помощи.

«Необходимость внесения такого законопроекта назрела давно. Да, есть бесплатные психологи в детсадах и школах, но, как правило, их не хватает. Кроме того, часто их квалификация не позволяет оперативно решить какие-то проблемы. Ну и главное — психологическая помощь нужна не только в этой сфере, наш законопроект расширяет масштабы ее оказания», — уточнила победительница конкурса «Лидеры России».

Она добавила, что законопроект предполагает создание сети государственных центров психологической службы, где получить бесплатную психологическую помощь могут люди, среднедушевой доход семей, которых ниже величины прожиточного минимума, инвалиды I и II групп, люди, пострадавшие в результате чрезвычайных ситуаций, дети-инвалиды, дети-сироты, усыновители.

«Законопроект сейчас дорабатывается. Я думаю, что список возможных получателей бесплатной психологической помощи будет расширяться, — подчеркнула Татьяна Дьяконова. — К примеру, психологическая поддержка, сопровождение, а зачастую реабилитация нужна не только тем, кто возвращается к мирной жизни в Донбассе, но и тем, кто работает там, — волонтерам. Такая помощь, бесспорно, нужна семьям наших военных».

Депутат Госдумы отметила, что особое внимание в законопроекте уделено тому, кто и как будет оказывать психологическую помощь. По ее словам, «государство будет контролировать, чтобы этим занимались высококвалифицированные специалисты, а не те, кто прошел недельные курсы».

Дьяконова уточнила, что в разработке документа принимают участие практикующие психологи, ученые МГУ. По ее словам, законопроект об оказании психологической помощи будет внесен в Госдуме уже в сентябре. В случае его принятия у ряда категорий граждан появится возможность получения бесплатной психологической помощи.

