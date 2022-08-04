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«Наглая» попытка россиянки занять место на пляже возмутила пользователей сети

В Зеленоградске женщина отгородила место на пляже изолентой и попала на видео

На пляже в Зеленоградске (Калининградская область) россиянка отгородила себе место с помощью изоленты. Действия женщины попали на видео, его опубликовало сообщество «Подслушано в Зеленоградске» во «ВКонтакте».

На размещенных в сети кадрах видно, как россиянка лежит на полотенце посреди пляжа. Пространство вокруг нее огорожено красно-белой лентой.

Такая попытка занять место вызвала возмущение пользователей сети. «Больные люди», «Пусть идет на дикий пляж», «Такой наглости я еще не видела», «Дикари пришли на пляж», — писали они.

Другие оставляли ироничные комментарии под постом. «Видимо, у этой тети особая миссия какая-то... Но мы об этом никогда не узнаем...», «На весь свой поселок заняла», «Сначала подумал, что кто-то умер и его отгородили», «Может у нее коронавирус?» — шутили юзеры.

Мария Гейн
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