Сообщение о массовой гибели птиц в Ульяновской области оказалось недостоверным

Сообщение о массовой гибели домашних птиц в Ульяновской области оказалось недостоверным

Сообщение о массовой гибели домашних птиц в Ульяновской области оказалось недостоверным.

Анонимный пост о гибели 100 уток, гусей и бройлеров в селе Кундюковка в Ульяновской области появился 3 августа в Telegram-канале «Инсайд Ульяновск». Автор утверждает, что «каждый день погибает по 20 уток». «Я не знаю что это за вирус, у меня у самой погибло позавчера 10 уток, 5 бройлеров», — утверждается в посте. К записи приложена фотография с одной мертвой птицей.

В комментариях подписчица канала заявила, что купленная на рынке в одном из соседних сел птица якобы тоже была заражена. Но были люди, которые не поверили в информацию от анонимного автора. «Вчера была в деревне и ни слова ни от кого не услышала об этом», — написала другая пользовательница Telegram.

Точно такое же сообщение появилось и в группе «Ульяновск сейчас» в соцсети «ВКонтакте». Опубликован пост анонимно.

Информацию о массовом падеже птиц опровергли в Агентстве ветеринарии Ульяновской области. Комментарий привело издание «Ульяновск онлайн». В ветеринарной службе заявили, что специалисты провели подворный обход села и не зафиксировали массовую гибель домашней птицы. На территории региона высокопатогенного гриппа птиц не зарегистрировано, подчеркнули в службе.

Сообщение о смерти птиц изначально не попало в СМИ. Первые новости появились на следующий день, сразу с комментарием регионального Агентства ветеринарии Ульяновской области. Тема заинтересовала только три региональных издания.