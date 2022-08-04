В Волге обнаружили труп известного певца

В реке Волга после трех дней поисков обнаружили труп известного певца Валерия Цыбизова

Под Волгоградом в реке Волга после трех дней поисков обнаружили труп известного певца Валерия Цыбизова. Об этом сообщает портал V1.ru.

По информации издания, 1 августа 57-летний артист распивал спиртные напитки вместе с друзьями, после чего решил отправиться плавать и пропал. Близкие исполнителя обратились в правоохранительные органы, после чего была организована поисковая операция.

На третий день поисков труп Цыбизова нашли в реке. Сообщается, что в ходе осмотра на теле не было обнаружено видимых признаков насильственной смерти.

Валерий Цыбизов был известным исполнителем в городе Дубовка, расположенном в Волгоградской области. Артист также являлся руководителем казачьего ансамбля «Тихий омут».

В конце июня стало известно, что на 62-м году жизни скончалась американская актриса, звезда сериалов «Скорая помощь» и «Кости» Мэри Мара. Тело артистки было найдено полицейскими в реке Святого Лаврентия в городе Кейп-Винсент в штате Нью-Йорк. Сообщается, что смерть Мары наступила в результате утопления, когда актриса отправилась плавать.