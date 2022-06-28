Звезда сериалов «Скорая помощь» и «Кости» Мэри Мара утонула в реке

Звезда сериалов «Кости» и «Скорая помощь» Мэри Мара скончалась на 62-м году жизни

На 62-м году жизни скончалась американская актриса, звезда сериалов «Скорая помощь» и «Кости» Мэри Мара. Об этом сообщает Deadline.

Тело артистки было найдено полицейскими в реке Святого Лаврентия в городе Кейп-Винсент в штате Нью-Йорк в воскресенье, 26 июня. По предварительным данным, смерть Мары наступила в результате утопления, когда актриса отправилась плавать.

Сообщается, что полицейские не обнаружили признаков убийства звезды, однако в ближайшее время будет произведено вскрытие для определения точной причины гибели Мары. Расследование продолжается.

«Мэри была одной из лучших актрис, которых я когда-либо встречал. Она была электрической, забавной и настоящей личностью. Все любили ее. Нам будет ее не хватать», — сообщил менеджер актрисы Крейг Дорфман.

Мэри Мара дебютировала в кино в 1989 году в фильме «Убийство в Преппи». Наибольшую популярность ей принесли съемки в таких сериалах, как «Скорая помощь», «Кости» и «Детектив Нэш Бриджес». В 2003 году артиста сыграла в короткометражном фильме «Эм и я», после чего была удостоена премии международного кинофестиваля «Ангел» за лучшую женскую роль второго плана.

Ранее актер с марокканскими корнями Эль Уалиди Жамаль, который был известен по эпизодическим ролям в сериалах «Бандитский Петербург» и «Убойная сила», утонул в озере в Ленобласти.