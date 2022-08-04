Старшеклассницы жестоко избили ногами 10-летнюю россиянку и попали на видео

Старшеклассницы жестоко избили ногами по голове 10-летнюю девочку в лесу под Владимиром

В Курлово Владимирской области старшеклассницы заманили в лес 10-летнюю девочку и жестоко избили ее ногами по голове. Издевательства подростки снимали на видео, кадры опубликовал Telegram-канал «Про город Владимир».

На появившихся в соцсетях кадрах видно, как российская школьница лежит на земле и умоляет подруг отпустить ее. Старшеклассницы в ответ на такую просьбу начинают смеяться. Они продолжают бить несовершеннолетнюю ногами по голове, лицу и животу. Одна из нападавших радостно заявляет, что «любит, когда бьют». За потасовкой наблюдает мальчик, но не вмешивается.

Позже прокуратура установила личности всех детей. Их родителей привлекли к административной ответственности, а также возбудили уголовное дело по статьям об угрозе убийством и хулиганстве.

10-летней девочке медики наложили несколько швов. Ее отправили на медицинское освидетельствование во Владимир. Кроме того, временно исполняющий обязанности губернатора Владимирской области Александр Авдеев взял на личный контроль инцидент в Курлово.

Ранее в Тверской области подросток жестоко избил восьмилетнюю девочку и сбросил ее в овраг. Пострадавшую школьницу нашла ее мать. Восьмилетнюю девочку в тяжелом состоянии отвезли в больницу.