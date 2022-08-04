Мировые производители нефти объяснили мизерное увеличение добычи

Саудовская Аравия и ОАЭ не стали спешить с ростом добычи из-за риска зимнего энергокризиса

Лидеры ОПЕК Саудовская Аравия и Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) объяснили мизерное увеличение добычи нефти — всего на 100 тысяч баррелей в сутки — желанием сэкономить мощности, пишет Reuters со ссылкой на источники. Производители нефти из числа стран Персидского залива не стали спешить с ростом добычи, так как обеспокоены риском зимнего энергокризиса.

Саудовская Аравия и ОАЭ готовы обеспечить значительное увеличение производства, если мир столкнется с существенной нехваткой предложения зимой. Экспортеры топлива заявили о «крайне ограниченной доступности» резервных мощностей, которая заставляет экономить их на случай серьезных перебоев с поставками.

При этом источники заявляют, что Саудовская Аравия и ОАЭ могут добывать значительно больше, но пойдут на этот шаг только в случае обострения кризиса. По их словам, эти и некоторые другие члены ОПЕК располагают резервными мощностями для производства около 2-2,7 миллиона ​​баррелей в сутки. «Учитывая, что газа в Европе этой зимой может не быть, а для российской нефти могут установить ценовой потолок в следующем году, мы не можем сейчас выбрасывать на рынок каждый баррель», — заявил один из собеседников Reuters.

Так как мировые цены на нефть упали с мартовских максимумов после того, как данные США показали слабый спрос на топливо, аналитики считают, что для ОПЕК+ нет смысла поставлять больше топлива на падающий рынок. «Так как в августе ОПЕК+ имела резервные мощности для добычи менее 2 миллионов баррелей в сутки, мы считаем, что организация предпочитает действовать осторожно и использовать этот буфер для устранения возможных будущих сбоев», — пояснил сотрудник нефтяного брокера PVM Тамаш Варга. В настоящее время поставка дополнительных объемов нефти на рынок окажет нежелательное давление на цены и в то же время приведет к истощению резервных мощностей, добавил эксперт.

Государства ОПЕК+ согласовали наращивание добычи нефти на 100 тысяч баррелей в день 3 августа, несмотря на стремление президента США Джо Байдена добиться более серьезного увеличения во время его визита в Саудовскую Аравию. 100 тысяч баррелей нефти потребляется в мире каждые 86 секунд — это один из самых незначительнейших показателей увеличения производства, зафиксированных с момента введения ОПЕК квот на добычу в 1982 году.