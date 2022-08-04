Стал известен единственный заинтересованный в Роналду клуб

The Athletic: МЮ получил запрос по трансферу Роналду от клуба из Саудовской Аравии

«Манчестер Юнайтед» получил запрос по трансферу форварда Криштиану Роналду от клуба из Саудовской Аравии. Об этом стало известно The Athletic.

Отмечается, что это единственная команда, которая оказалась заинтересована в покупке 37-летнего футболиста. При этом название клуба остается неизвестным.

14 июля стало известно, что один из клубов Саудовской Аравии рассматривает возможность приглашения Роналду. Сообщалось, что команда готова предложить МЮ 30 миллионов евро за трансфер, заплатить 20 миллионов евро посредникам, а также предложить игроку двухлетний контракт, по которому он будет зарабатывать 125 миллионов евро за сезон. Тогда же отмечалось, что сам португалец отнесся к такому варианту продолжения карьеры скептически, так как настроен продолжить выступления в Европе.

2 июля стало известно, что Роналду недоволен трансферной политикой «Юнайтед» и тем, что клуб не сумел пробиться в Лигу чемпионов по итогам сезона Английской премьер-лиги. Форвард призвал руководство команды продать его, если поступит выгодное предложение.