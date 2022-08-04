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Стал известен единственный заинтересованный в Роналду клуб

The Athletic: МЮ получил запрос по трансферу Роналду от клуба из Саудовской Аравии

Фото: Ed Sykes / Reuters

«Манчестер Юнайтед» получил запрос по трансферу форварда Криштиану Роналду от клуба из Саудовской Аравии. Об этом стало известно The Athletic.

Отмечается, что это единственная команда, которая оказалась заинтересована в покупке 37-летнего футболиста. При этом название клуба остается неизвестным.

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14 июля стало известно, что один из клубов Саудовской Аравии рассматривает возможность приглашения Роналду. Сообщалось, что команда готова предложить МЮ 30 миллионов евро за трансфер, заплатить 20 миллионов евро посредникам, а также предложить игроку двухлетний контракт, по которому он будет зарабатывать 125 миллионов евро за сезон. Тогда же отмечалось, что сам португалец отнесся к такому варианту продолжения карьеры скептически, так как настроен продолжить выступления в Европе.

2 июля стало известно, что Роналду недоволен трансферной политикой «Юнайтед» и тем, что клуб не сумел пробиться в Лигу чемпионов по итогам сезона Английской премьер-лиги. Форвард призвал руководство команды продать его, если поступит выгодное предложение.

Дарья Коршунова
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