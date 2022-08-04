Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераКриптовалютаИнвестиции
Экономика

Россияне заманили тысячи европейцев в финансовую пирамиду на наркотиках

Baza: россияне заманили тысячи европейцев в финансовую пирамиду на каннабисе

Фото: CRYSTALWEED cannabis / Unsplash

Россияне создали международную финансовую пирамиду и обманули жителей Европы на сотни миллионов евро. Они предлагали людям вкладываться в марихуану, а потом пропали со всеми деньгами, пишет Baza.

Весной 2020 года в интернете появилась платформа JuicyFields. Создатели призывали инвестировать в перспективных производителей медицинского каннабиса. После вложений от пользователя требовалось ждать, пока компания продаст урожай. После JuicyFields должна была получить свою долю и распределить прибыль между инвесторами.

Материалы по теме:
На старые грабли Миллионы человек потеряли деньги, вложив их в МММ. Этот опыт ничему не научил россиян
На старые граблиМиллионы человек потеряли деньги, вложив их в МММ. Этот опыт ничему не научил россиян
24 сентября 2020
«Это была сильнейшая пирамида» Бизнесмен из 90-х годами обманывал российских звезд и западных богачей. Его не поймали до сих пор
«Это была сильнейшая пирамида»Бизнесмен из 90-х годами обманывал российских звезд и западных богачей. Его не поймали до сих пор
23 января 2021

Россияне, заманивая людей, объясняли, что схема дает возможность с минимальными рисками прикоснуться к развивающейся индустрии каннабиса. Кроме того, проект продвигали через соцсети, СМИ и акции. Например, на международной конференции производителей марихуаны в Барселоне были две Lamborghini с логотипами JuicyFields. В финансовой пирамиде на наркотиках участвовало 500 тысяч человек.

В начале июля JuicyFields заморозил аккаунты пользователей и перестал платить своим сотрудникам. Сами владельцы платформы пропали со всеми деньгами, а ее формальный гендиректор Алан Глэнс сказал, что к этой афере не имеет отношения.
У JuicyFields была штаб-квартира в Амстердаме.

Ранее сообщалось, что за полгода Центробанк (ЦБ) раскрыл в России 954 финансовые пирамиды, что в 6,5 раза больше, чем годом ранее. Число нелегальных кредиторов за шесть месяцев взлетело почти в два раза.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Платон Щукин
Обсудить
Последние новости
Siemens заявила о готовых документах для турбины для «Северного потока»
В Эстонии предложили запретить россиянам выдачу виз в ЕС
Американская баскетболистка попросила российский суд не заканчивать ее жизнь
В Кремле рассказали о формате прямой линии и большой пресс-конференции Путина
Названы лучшие отели для романтического отдыха на Черном море
Брэд Питт заступился за сыгравшую роль Мэрилин Монро Ану де Армас
В Кремле отреагировали на желание Зеленского встретиться с председателем КНР
Врач с Первого канала раскрыл причины роста числа астматиков и аллергиков
Крупнейший работодатель в США начал увольнять сотрудников
Песков анонсировал назначение Рогозина на новую должность
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.