Россияне заманили тысячи европейцев в финансовую пирамиду на наркотиках

Baza: россияне заманили тысячи европейцев в финансовую пирамиду на каннабисе

Россияне создали международную финансовую пирамиду и обманули жителей Европы на сотни миллионов евро. Они предлагали людям вкладываться в марихуану, а потом пропали со всеми деньгами, пишет Baza.

Весной 2020 года в интернете появилась платформа JuicyFields. Создатели призывали инвестировать в перспективных производителей медицинского каннабиса. После вложений от пользователя требовалось ждать, пока компания продаст урожай. После JuicyFields должна была получить свою долю и распределить прибыль между инвесторами.

Россияне, заманивая людей, объясняли, что схема дает возможность с минимальными рисками прикоснуться к развивающейся индустрии каннабиса. Кроме того, проект продвигали через соцсети, СМИ и акции. Например, на международной конференции производителей марихуаны в Барселоне были две Lamborghini с логотипами JuicyFields. В финансовой пирамиде на наркотиках участвовало 500 тысяч человек.

В начале июля JuicyFields заморозил аккаунты пользователей и перестал платить своим сотрудникам. Сами владельцы платформы пропали со всеми деньгами, а ее формальный гендиректор Алан Глэнс сказал, что к этой афере не имеет отношения.

У JuicyFields была штаб-квартира в Амстердаме.

Ранее сообщалось, что за полгода Центробанк (ЦБ) раскрыл в России 954 финансовые пирамиды, что в 6,5 раза больше, чем годом ранее. Число нелегальных кредиторов за шесть месяцев взлетело почти в два раза.