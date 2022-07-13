В России начался бум финансовых пирамид

ЦБ раскрыл в 6,5 раза больше финансовых пирамид в России, чем годом ранее

Банк России выявил 2288 финансовых пирамид, нелегальных кредиторов и нелегальных профессиональных участников рынка ценных бумаг с января по июнь 2022 года. Об этом говорится на сайте регулятора.

За полгода ЦБ раскрыл 954 финансовые пирамиды, что в 6,5 раза больше, чем годом ранее. Например, начался бум хайп-проектов, которые работали только в Telegram c помощью ботов.

Более половины раскрытых пирамид составили проекты, предлагающие инвестировать в криптовалюты и псевдо-цифровые активы. Также есть популярные финансовые пирамиды в форме экономических игр.

Число нелегальных кредиторов за шесть месяцев взлетело почти в два раза. «Обеспокоенные возможными экономическими трудностями люди искали новые способы инвестиций», — объяснили в ЦБ тенденцию. Около 80 процентов пирамид и «нелегалов» существовали в интернете. Также регулятор заметил, что крупные финансовые пирамиды стали дробиться на более мелкие.

Ранее Центробанк подсчитал потери россиян от участия в финансовых пирамидах — в год граждане теряют от 10 до 12 миллиардов рублей.