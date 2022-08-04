В Грузии бар ввел оскорбительные «визы» для россиян

В Тбилиси Dedaena Bar ввел оскорбительные «визы» для посетителей из России

В Тбилиси бар Dedaena Bar ввел обязательные для посетителей из России оскорбительные «визы». Образец соответствующей анкеты заведение опубликовало на своем сайте.

Россиян, желающих посетить грузинский бар администрация заведения обязывает заполнить анкету, в которой, в частности, предлагает согласиться с утверждениями, что «Крым — это Украина, как и другие спорные территории», «Абхазия и Цхинвальский регион — это Грузия», а также осудить проведение российской спецоперации на Украине.

Общаться с персоналом при этом предлагается только на грузинском или английском языках, а оплата счета в российских рублях и дискуссии о политике в нетрезвом виде попадают под запрет.

Как пояснило руководство бара, «визы» были введены, поскольку в заведении приветствуются «не все русские».

Ранее глава правящей партии Грузии «Грузинская мечта» Ираклий Кобахидзе отверг призыв оппозиционной политсилы «Лело» ввести визовый режим для граждан России. По его словам, подобное требование «является постыдным и не вписывается ни в какие рамки». Кобахидзе также подчеркнул, что в Грузии «не место ксенофобии».