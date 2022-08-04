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В Грузии отвергли призыв ввести визы для россиян

Правящая партия «Грузинская мечта» отвергла призыв ввести визы для россиян
Ираклий Кобахидзе

Ираклий Кобахидзе. Фото: David Mdzinarishvili / Reuters

Глава правящей партии Грузии «Грузинская мечта» Ираклий Кобахидзе отверг призыв оппозиционной политсилы «Лело» ввести визовый режим для граждан России. Об этом сообщает «Интерфакс».

«Требование о восстановлении визового режима с Россией является постыдным и не вписывается ни в какие рамки. В Грузии не место ксенофобии», — заявил Кобахидзе.

Он напомнил, что прежние грузинские власти после августовской войны 2008 года отменили визовый режим для россиян. «Сегодня те же люди требуют восстановить визовой режим. Это откровенное проявление ксенофобии, мы этого не допустим», — подчеркнул лидер партии.

Ранее стало известно, что в Грузии 13 тысяч человек подписали петицию на имя правительства и парламента с требованием ввести визовый режим с Россией и Белоруссией, чтобы ограничить время их пребывания в стране до трех месяцев.

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Алиса Реброва
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