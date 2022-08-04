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Марат Хуснуллин и Леонид Пасечник оценили восстановление городов ЛНР

Марат Хуснуллин и Леонид Пасечник оценили ход восстановительных работ в городах ЛНР
Марат Хуснуллин

Марат Хуснуллин. Фото: Global Look Press

Вице-премьер Марат Хуснуллин в ходе встречи с главой Луганской народной республики Леонидом Пасечником оценил ход восстановительных работ и подготовки к зиме в Лисичанске, Северодонецке, Попасной и Рубежном. Об этом Марат Хуснуллин сообщил в своем телеграм-канале.

«Сегодня с главой Луганской народной республики Леонидом Пасечником посмотрели, как идут восстановительные работы и подготовка к зиме в Лисичанске, Северодонецке, Попасной и Рубежном. Сейчас главная задача — помочь организовать компенсационные выплаты жителям разрушенных домов. Увидел, что быстрыми темпами идут восстановительные дорожные работы, но объем большой, будем подключаться и помогать», — говорится в сообщении.

По словам вице-премьера, по аналогии с Мариуполем будет подготовлен мастер-план по развитию этой агломерации в ближайшее время. «Он нужен для того, чтобы можно уже было полномасштабно проводить системную работу не только по восстановлению, но и по развитию», — добавил Марат Хуснуллин.

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Татьяна Романова
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