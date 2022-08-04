В Китае исчезло сырье на полмиллиарда долларов

Bloomberg: со склада в китайском городе исчез медный концентрат на полмиллиарда долларов

В Китае со склада на севере страны исчезла существенная часть хранившегося там медного концентрата. Расследовать ситуацию начали компании, обеспокоенные потерей сырья, закупку которого они ранее профинансировали, пишет Bloomberg.

Речь, по словам источников агентства, идет о представителях преимущественно государственных компаний. На этой неделе они узнали о пропаже материала и проблемах с финансами у продавца и собрались в городе Циньхуандао. Всего предприятия рассчитывают на 300 тысяч тонн концентрата на сумму в 740 миллионов долларов, однако на складе есть только 100 тысяч тонн — не хватает сырья на почти полмиллиарда.

В центре скандала оказалось предприятие средних размеров Huludao Risun Trading Co., которое в год закупает до миллиона тонн импортного медного концентрата и перепродает его в Китае. Обычно компания для финансирования материала сотрудничает сразу с несколькими партнерами, а потом выплачивает займы с процентами после завершения сделки.

Сырьевые трейдеры в этом году оказались в непростой ситуации: банки стали гораздо осторожнее подходить к кредитованию, а цены демонстрируют серьезную волатильность. В итоге предприятия начали прибегать к альтернативному финансированию: менее крупные частные фирмы стали передавать в залог свои товары, чтобы получить средства от больших государственных компаний в секторе.

Случай пропажи сырья стал не первым в Китае за последние месяцы: ранее на юге страны отметили пропажу алюминия, связанного с кредитом на 1 миллиард долларов.