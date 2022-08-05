В Эстонию прибыл десантный корабль США

В Эстонию прибыл десантный корабль ВМС США USS Gunston Hall для проведения учений

Десантный корабль ВМС США USS Gunston Hall прибыл в Эстонию с визитом, пишет РИА Новости.

Сообщается, что на борту американского корабля около двух тысяч моряков и морских пехотинцев. Целью прибытия судна стало проведение совместных учений с ВМС Финляндии в северной части Балтийского моря и регионе Ханко.

«Я рад приветствовать союзников из Соединенных Штатов, чье растущее участие в учениях в Балтийском море и посещение портов ясно показывает, что они здесь не только на словах, но и на деле», — сказал командующий ВМС Эстонии Юри Саска.

Отмечается, что учения проводятся для развития оперативной совместимости финских и американских ВМС и Корпуса морской пехоты.

Ранее сообщалось, что корабли ВМС Великобритании доставили необходимое снабжение группировке НАТО в Эстонии. Силы альянса в прибалтийской республике представлены солдатами из Великобритании и Дании, причем в феврале страна удвоила число своих военнослужащих на территории Эстонии.