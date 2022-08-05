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Воронежский фестиваль фольклора и ремесел назвали одним из крупнейших в России

Фестиваль фольклора и ремесел в Воронежской области примет свыше 650 участников

Фото: Александр Казаков / Коммерсантъ

Всероссийский фестиваль фольклора и ремесел «Русь песенная, Русь мастеровая» примет свыше 650 участников, среди которых около 150 мастеров народных промыслов и более 500 певцов и музыкантов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заведующую отделом фольклора и ремесел Воронежского областного центра ремесел и кино Веру Галюк.

«Это будет один из самых крупных фестивалей. Всего ожидается выступление около 50 коллективов: 37 из них представят Воронежскую область и 11 — другие регионы», — заявила Галюк.

Все десять домов ремесел из районов Воронежской области представят на фестивале свои работы. Посетителей познакомят с кузнечным делом, войлоковалянием, художественной росписью по дереву и его обработкой, лоскутным шитьем, бисероплетением и другими ремеслами. Организаторы ожидают приезда порядка семи тысяч гостей.

XIV всероссийский фестиваль фольклора и ремесел «Русь песенная, Русь мастеровая» пройдет с 5 по 6 августа. Мероприятие проводится в Воронежской области с 1992 года.

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Евгений Шульгин
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