Ограбление ювелирного магазина в Москве попало на видео

Ограбление магазина «Якутские бриллианты» в московском ТЦ «Афимолл Сити» попало на видео

Ограбление ювелирного магазина «Якутские бриллианты», расположенного в Москве, попало на камеры видеонаблюдения. Соответсвующий ролик публикует «РЕН ТВ».

Согласно посту, неизвестный украл с прилавка два кольца из белого золота с бриллиантами. По предварительным данным, похищенные украшения стоят около миллиона рублей. Известно, что инцидент произошел в столичном торговом центре «Афимолл Сити».

На размещенных кадрах видно, как молодой человек разговаривает с сотрудницами, выбирая ювелирные изделия. Затем злоумышленник просит показать ему другие позиции из ассортимента, а когда женщина отвлекается, он хватает кольца и сбегает.

Сотрудники правоохранительных органов проводят проверку по факту произошедшего. Личность грабителя все еще неизвестна.

В январе 2021 года две россиянки ограбили магазин на 1,5 миллиона рублей. Представитель точки спортивных товаров заявил, что неизвестные похитили из торгового зала большое количество товаров. На кадрах с камер видеонаблюдения было заметно, как злоумышленницы быстро складывают украденный инвентарь в пустую детскую коляску.

