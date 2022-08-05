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Адвокат баскетболистки Грайнер рассказал о ее отношениях с сокамерницами

Адвокат баскетболистки Бриттни Грайнер заявил, что она очаровала сокамерниц

Фото: Антон Новодережкин / ТАСС

Адвокат Александр Бойков, представлявший в суде интересы американской баскетболистки Бриттни Грайнер, рассказал об отношениях спортсменки с сокамерницами. Об этом сообщает «Московский комсомолец».

По словам адвоката, 31-летней баскетболистке удалось очаровать сокамерниц и охранниц в СИЗО. Он отметил, что, когда американка направлялась на последнее заседание, сокамерницы выражали ей поддержку.

4 августа Химкинский суд признал Грайнер виновной в контрабанде наркотиков без цели сбыта. Гражданка США была приговорена к девяти годам лишения свободы в колонии общего режима. В качестве смягчающих обстоятельств суд учел признание баскетболисткой вины и ее спортивные достижения.

Арест и дальнейший процесс над Грайнер вызвал общественный резонанс в США. Политики призывали к освобождению спортсменки. Также легенда Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Карим Абдул-Джаббар посчитал, что спортсменку арестовали по политическим мотивам. Портрет Грайнер попал на обложку журнала TIME.

Бриттни Грайнер задержали в аэропорту Шереметьево 17 февраля и арестовали 5 марта. В багаже спортсменки обнаружили несколько вейпов с запрещенным маслом каннабиса.

Николай Костюков
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Адвокат баскетболистки Грайнер рассказал о ее отношениях с сокамерницами
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