Показано убранство снятой за 20,5 миллиона рублей в неделю яхты Рода Стюарта

Арендованная за 20,5 миллиона рублей в неделю яхта Рода Стюарта вмещает каюты класса люкс

Журналисты Daily Mail показали внутреннее убранство яхты британского музыканта Рода Стюарта, которую он снял для отдыха в Италии с женой, британской фотомоделью Пенни Ланкастер. Соответствующая информация появилась на сайте издания.

За аренду упомянутого судна исполнитель платит 274 тысячи фунтов стерлингов (около 20,5 миллиона рублей) в неделю. Известно, что 60-метровая яхта ST David вмещает 14 членов экипажа и 12 гостей, для которых предлагается шесть кают класса люкс.

Пассажирам лодки доступен отдых в спа-центре, джакузи и открытый кинотеатр на палубе. Кроме того, на борту расположен танцпол, бар, оборудованный тренажерный зал, а также все необходимое для занятий водными видами спорта, включая вейкборды, водные велосипеды и каяки.

В январе стала известна стоимость 28-метровой яхты футболиста Дэвида Бекхэма, на которой он отправился в путешествие вместе с женой Викторией, ее родителями, а также своими детьми. Так, точная стоимость яхты составляет 6,6 миллиона долларов (около 398 миллионов рублей). Судно развивает скорость до 37 километров в час и вмещает 14 человек с учетом членов экипажа.