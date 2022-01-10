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Раскрыта стоимость роскошной яхты Дэвида Бекхэма

Футболист Дэвид Бекхэм отдохнул с семьей на личной яхте за 490 миллионов рублей

Фото: @victoriabeckham

Бывший полузащитник сборной Англии Дэвид Бекхэм проводит время с семьей на личной яхте почти за полмиллиарда рублей. Соответствующие кадры публикует Daily Mail.

Футболист отправился в путешествие вместе с женой Викторией, ее родителями, а также своими детьми — 16-летним Крузом, 19-летним Ромео, 22-летним Бруклином и 10-летней Харпер. Папарацци запечатлели знаменитостей на борту роскошного судна, которое на данный момент находится в Майами, США.

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13 июля

По информации издания, Бекхэмы отдыхают на личной яхте Riva Argo, изготовленной судостроительной компанией Ferretti Group, которая способна развивать скорость до 37 километров в час. Известно, что 28-метровое судно вмещает 14 человек с учетом членов экипажа. Журналисты также раскрыли точную стоимость яхты — 6,6 миллиона долларов (490 миллионов рублей).

Согласно материалу, спортсмен дал лодке название Seven («Семь»), поскольку играл под седьмым номером в Манчестере. «Он осмотрел несколько яхт и решил побаловать себя. Дэвид активно участвовал в разработке проекта судна, он потрясающе разбирается в этом», — пояснил близкий к супружеской паре источник.

Ранее в декабре появились подробности о внутреннем убранстве суперъяхты Майкла Джордана. 58-летняя звезда команды Chicago Bulls является владельцем 70-метрового пятипалубного судна Joy стоимостью 60 миллионов фунтов стерлингов (5,9 миллиарда рублей). Известно, что спортсмен приобрел ее в 2019 году

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Майя Пономаренко
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