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США призвали принять меры по сокращению рисков ядерной войны

Замминистра обороны США Кол призвал принять меры по сокращению рисков ядерной войны

Фото: Alexander Drago / Reuters

Заместитель министра обороны США по политическим делам Колин Кол призвал принять меры по сокращению рисков ядерной войны. Об этом сообщает РИА Новости.

«США уверены и подтверждают, что ядерная война не может быть выиграна и никогда не должна быть развязана», — сказал он.

Кол добавил, что Россия и Китай «значительно укрепляют» свой ядерный потенциал, включая системы доставки ядерного оружия. По его словам, это представляет риск стабильности в мире.

«Программа ядерной модернизации США не является расширением американского ядерного потенциала и не нарушает СНВ-3», — отметил он. Кол добавил, что Вашингтон не может в одиночку справиться с существующими в мире ядерными угрозами.

Ранее посол России в Японии Михаил Галузин рассказал, что Москва считает необходимым прикладывать все усилия для того, чтобы избегать вооруженных конфликтов между ядерными державами. По его словам, Россия уверена в том, что в ядерной войне не может быть победителей, поэтому призывает не допускать, чтобы подобное рано или поздно произошло.

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Марина Совина
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