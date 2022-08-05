США призвали принять меры по сокращению рисков ядерной войны

Замминистра обороны США Кол призвал принять меры по сокращению рисков ядерной войны

Заместитель министра обороны США по политическим делам Колин Кол призвал принять меры по сокращению рисков ядерной войны. Об этом сообщает РИА Новости.

«США уверены и подтверждают, что ядерная война не может быть выиграна и никогда не должна быть развязана», — сказал он.

Кол добавил, что Россия и Китай «значительно укрепляют» свой ядерный потенциал, включая системы доставки ядерного оружия. По его словам, это представляет риск стабильности в мире.

«Программа ядерной модернизации США не является расширением американского ядерного потенциала и не нарушает СНВ-3», — отметил он. Кол добавил, что Вашингтон не может в одиночку справиться с существующими в мире ядерными угрозами.

Ранее посол России в Японии Михаил Галузин рассказал, что Москва считает необходимым прикладывать все усилия для того, чтобы избегать вооруженных конфликтов между ядерными державами. По его словам, Россия уверена в том, что в ядерной войне не может быть победителей, поэтому призывает не допускать, чтобы подобное рано или поздно произошло.