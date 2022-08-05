В США предложили купить поместье героини Одри Хепберн

Поместье из фильма «Сабрина» с Одри Хепберн выставили на продажу за $11 млн

В США предложили пожить в доме одной из героинь британской актрисы Одри Хепберн. В Нью-Йорке выставили на продажу поместье, в котором провела детство Сабрина Фэйрчайлд из фильма «Сабрина», сообщает New York Post.

Стоимость объекта оценивается в 11 миллионов долларов (665,7 миллиона рублей). Дом был построен в 1917 году, его площадь составляет около 870 квадратных метров, а площадь участка, на котором он стоит, — 2,4 гектара. В последний раз поместье сменило владельца в 1999 году, когда за него заплатили 6,4 миллиона долларов.

Трехэтажное поместье располагается неподалеку от приватного пляжа. Внутри дома есть просторной фойе, две гостиные с камином и выходом во двор, кухня, кабинет, комната для занятий спортом и йогой. К хозяйской спальне примыкают две ванные, в ней также имеется пара каминов, несколько шкафов и балкон. Интерьер отличается элементами из дуба и камня, французскими дверьми и резными узорами. Помимо основного здания, на территории участка находятся бассейн с террасой, гостевой коттедж, сарай и гараж.

В 2014 году на продажу выставили дом из фильма «Завтрак у Тиффани», где Хепберн сыграла главную роль. Владелец запросил за четырехэтажный таунхаус на Манхэттене 8 миллионов долларов.