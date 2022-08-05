Россияне начали больше доверять Путину

ВЦИОМ сообщил о росте доверия россиян президенту страны Владимиру Путину

Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) зафиксировал рост доверия россиян президенту страны Владимиру Путину — за неделю показатель вырос на 0,1 процентного пункта, достигнув 80,8 процента. Об этом в пятницу, 5 августа, сообщает ТАСС.

«Уровень одобрения деятельности президента составил 78,1 процента (плюс 0,1 процентного пункта за неделю)», — говорится в исследовании.

Деятельность кабинета министров одобряют 52,8 процента респондентов (плюс 0,5 процентного пункта), а работу премьера Михаила Мишустина — 52,8 процента (плюс 1,2 процентного пункта). О доверии Мишустину заявили 63,3 процента (рост на 1,2 процентного пункта).

Доверие ко всем лидерам оппозиционных партий, представленных в парламенте, за неделю снизилось. Так, председателю ЦК КПРФ Геннадию Зюганову доверяют 32 процента россиян (минус 1 процентный пункт), руководителю «Справедливой России — За правду» Сергею Миронову — 30,6 процента (минус 1,4 процентного пункта), главе партии «Новые люди» Алексею Нечаеву — 8,9 процента (минус 0,2 процентного пункта), лидеру ЛДПР Леониду Слуцкому — 17,7 процента (минус 0,4 процентного пункта).

Партию «Единая Россия» поддерживают 40,3 процента опрошенных (минус 1,1 процентного пункта), КПРФ — 10,6 процента (плюс 0,3 процентного пункта), «Новых людей» — 4,3 процента (плюс 0,1 процентного пункта), ЛДПР — 7,9 процента (плюс 0,4 процентного пункта), «Справедливой России — За правду» доверяют 5,5 процента респондентов (минус 0,3 процентного пункта).

В конце июля директор Центра политического анализа и социальных исследований Павел Данилин отметил, что рейтинг одобрения президента России Владимира Путина находится на кардинально высоких позициях.