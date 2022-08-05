Россиянин убил пенсионерку за плохое отношение к животным

В Башкортостане мужчина убил спящую пенсионерку за плохое отношение к животным

Россиянину предъявлено обвинение в убийстве спящей пенсионерки и поджоге ее дома — мужчина таким образом пытался скрыть преступление, мотивом которого послужило плохое отношение жертвы к животным. Об этом «Ленте.ру» в пятницу, 5 августа, сообщил представитель Следственного комитета России (СКР) по Республике Башкортостан Евгений Каневский.

По данным ведомства, в ночь на 25 июля загорелся частный дом в селе Анухово. После его тушения в помещении нашли обгоревшее тело 81-летней хозяйки дома. Но экспертиза установила, что смерть наступила не от огня. Изучив различные улики, правоохранители постепенно вышли на след убийцы. По версии следствия, 24-летний мужчина ночью перелез через забор, вошел в дом и несколько раз ударил ножом спящую пенсионерку. Затем он поджег дом, чтобы скрыть преступление.

В МВД по Республике Башкортостан «Ленте.ру» прояснили возможный мотив убийцы: ему, как любителю животных, не нравилось, что женщина постоянно прогоняет со своего участка кошек и собак. На этом фоне между фигурантом и жертвой были конфликтные отношения.

В настоящий момент фигурант задержан, он уже сознался в содеянном. Следствие предъявило ему обвинение.

