В Петербурге на женщину рухнула остановка

В Петербурге во время грозы остановка упала на женщину

В Санкт-Петербурге во время грозы на женщину рухнула остановка — конструкция не устояла из-за сильных порывов ветра. Об этом сообщает «Фонтанка».

По словам очевидцев, инцидент произошел днем, 6 августа, на проспекте Большевиков возле гипермаркета «О’Кей». Как уточняет издание, пострадавшая получила травмы. Об их степени тяжести не сообщается.

В публикации говорится, что на город обрушился мощный шторм и сорвал павильон с места. В результате остановка упала в сторону, задев при этом жительницу Петербурга.

Ранее автобусная остановка рухнула на трехлетнюю девочку в Петербурге. По словам родителей, водитель поливомоечной машины задел конструкцию, из-за чего она рухнула.