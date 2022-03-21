Автобусная остановка рухнула на трехлетнюю девочку в Петербурге

В Санкт-Петербурге на трехлетнего ребенка упала крыша автобусной остановки

Трехлетнюю девочку из российского города госпитализировали после того, как на нее упала крыша автобусной остановки. Инцидент произошел в Красносельском районе Санкт-Петербурга 20 марта, сообщает KP.RU.

Родители пострадавшего ребенка считают, что в случившемся виноват водитель поливомоечной машины. Как рассказала сама девочка, автомобиль проезжал рядом с остановкой общественного транспорта и задел конструкцию, из-за чего она рухнула.

В больнице врачи не обнаружили у ребенка серьезных травм, только многочисленные ушибы. После оказания первой медицинской помощи девочку отпустили домой вместе с родителями.

Ранее мальчик из города Воткинск пострадал из-за падения памятника Владимиру Ленину. Верхняя часть скульптуры рядом со школой №22 обрушилась после того, как на нее попытался залезть ребенок. Представитель городской администрации отметил, что в прошлом памятник не раз чинили на месте, однако на этот раз решили демонтировать и заменить по соображениям безопасности.

