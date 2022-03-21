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Автобусная остановка рухнула на трехлетнюю девочку в Петербурге

В Санкт-Петербурге на трехлетнего ребенка упала крыша автобусной остановки

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

Трехлетнюю девочку из российского города госпитализировали после того, как на нее упала крыша автобусной остановки. Инцидент произошел в Красносельском районе Санкт-Петербурга 20 марта, сообщает KP.RU.

Родители пострадавшего ребенка считают, что в случившемся виноват водитель поливомоечной машины. Как рассказала сама девочка, автомобиль проезжал рядом с остановкой общественного транспорта и задел конструкцию, из-за чего она рухнула.

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Александра Качан
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