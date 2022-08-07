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Названы причины застывшего курса рубля

Аналитик Кравченко заявил, что рубль застыл из-за баланса факторов за и против укрепления

Фото: Pixabay

Начальник отдела анализа банков и денежного рынка аналитического департамента ИК «ВЕЛЕС Капитал» Юрий Кравченко назвал причины застывшего курса рубля. Он заявил в беседе с агентством «Прайм», что в настоящее время сложился баланс факторов за и против укрепления российской валюты.

Аналитик отметил, что факторами поддержки являются существенный профицит торгового баланса и капитальные ограничения. Тем не менее, ожидаются меры правительства по сдерживанию чрезмерного укрепления. Внешние факторы негативно влияют на рубль, однако компенсируются положительными.

«Ожидаем сохранения курса доллара вблизи 60 рублей, при этом диапазон движения валют может достигать плюс-минус 5-7 рублей от данного уровня», — резюмировал Кравченко.

Ранее эксперт рейтингового агентства «Эксперт-РА» Антон Табах посоветовал российскому бизнесу жить «в рублевой вселенной», особенно тем предпринимателям, которые не вовлечены в операции внешней торговли. Он указал, что у Центробанка есть возможность сделать переход от валют недружественных стран более плавной.

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Марина Совина
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