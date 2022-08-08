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На российском рынке произошел взрыв газа

На рынке в Трусовском районе Астрахани произошел взрыв газа, есть пострадавшие

Фото: Shutterstock

В Трусовском районе Астрахани произошел взрыв газа на рынке. Об этом сообщает управление МЧС по региону, передает «Интерфакс».

По данным ведомства, в результате взрыва в российском торговом павильоне есть пострадавшие. В МЧС уточняют информацию о произошедшем.

На месте работает пожарно-спасательный гарнизон. По информации пользователей соцсетей, при взрыве газа пострадала продавец павильона мясных деликатесов — у нее обгорели волосы и одежда.

В областной Александро-Мариинской клинической больнице сообщили, что пострадавшая россиянка находится в реанимации в тяжелом состоянии, пишет ТАСС.

Ранее взрыв газа произошел в садовом некоммерческом товариществе Карачаровец в Новой Москве. Тогда пострадали четыре человека. По предварительным данным, топливо загорелось и взорвалось при установке оборудования и его заправке газом.

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Анастасия Шейкина
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