На российском рынке произошел взрыв газа
В Трусовском районе Астрахани произошел взрыв газа на рынке. Об этом сообщает управление МЧС по региону, передает «Интерфакс».
По данным ведомства, в результате взрыва в российском торговом павильоне есть пострадавшие. В МЧС уточняют информацию о произошедшем.
На месте работает пожарно-спасательный гарнизон. По информации пользователей соцсетей, при взрыве газа пострадала продавец павильона мясных деликатесов — у нее обгорели волосы и одежда.
В областной Александро-Мариинской клинической больнице сообщили, что пострадавшая россиянка находится в реанимации в тяжелом состоянии, пишет ТАСС.
Ранее взрыв газа произошел в садовом некоммерческом товариществе Карачаровец в Новой Москве. Тогда пострадали четыре человека. По предварительным данным, топливо загорелось и взорвалось при установке оборудования и его заправке газом.