Песков призвал Зеленского обратиться к жителям территорий по вопросу референдумов

Президент Украины Владимир Зеленский по вопросу проведения референдумов на территориях, которые в настоящее время контролируются российскими войсками, должен обращаться к гражданам этих территорий. Так на его слова ответил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, пишет ТАСС.

В этой ситуации необходимо понять, к кому Зеленский обращается с данным заявлением — к гражданам Украины упомянутых районов или к россиянам. «Если к гражданам и руководству России, то в данном случае мы — неверный адрес», — подчеркнул Песков.

Украинскому лидеру следует обращаться к своим гражданам и спрашивать, почему среди них очень много тех, кто не хочет жить в его стране, заключил представитель Кремля.

Ранее Зеленский заявил, что Киев откажется от переговоров с Россией при проведении референдумов на территории регионов, находящихся под контролем российской армии. По его утверждению, украинская сторона ежедневно работает для усиления поставок оружия, чтобы отправлять на передовую более мощные и дальнобойные системы.