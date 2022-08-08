В Запорожской области предложили ударить по Киеву за обстрел АЭС

Глава Запорожской администрации Балицкий предложил ударить по Киеву за обстрел АЭС

Запорожской области следует ответить должным образом на обстрел АЭС в Энергодаре со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). С таким предложением выступил глава областной администрации Евгений Балицкий, его слова приводит РИА Новости.

«Я общаюсь с населением. Считаем, что необходимо наносить удары по центрам принятия решений… Жизнь [президента Украины Владимира] Зеленского не дороже той девочки, которая сейчас лежит в больнице», — заявил глава администрации, подчеркнув, что центры принятия решений находятся в Киеве.

По его словам, Украина превратилась в ИГИЛ (террористическая организация запрещена в России), поскольку ее власти целенаправленно и системно атаковали атомный реактор, провоцируя мировую катастрофу. Тем не менее Запорожская АЭС (ЗАЭС) прикрывается российскими системами противовоздушной обороны, добавил Балицкий.

«Люди требуют ответственности от той так называемой Украины, которая пока еще называется страной, и пускай европейцы, которые подкармливают их дронами, HIMARS и всякой остальной гадостью, которая летит к нам и на Донбасс, несут тоже ответственность», — заключил глава администрации.

Ранее в Энергодаре проинформировали, что украинские войска обстреляли ЗАЭС из реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Ураган». Повреждения получили административные постройки и территория, прилегающая к сухому хранилищу отработанного ядерного топлива.