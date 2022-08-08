Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
Бывший СССР

Российская ПВО отразила удар ВСУ по Мелитополю

РИА Новости: ВСУ запустили две ракеты по Мелитополю, их сбили российские ПВО

Фото: Alexander Ermochenko / Reuters

Российская система противовоздушной обороны (ПВО) отразила удар Вооруженных сил Украины (ВСУ) по Мелитополю. Об этом сообщает РИА Новости.

Отмечается, что две ракеты были запущены по городу около 00:30 по местному времени. Их сбили системы ПВО. На данный момент в городе нет электричества в районе железнодорожного вокзала.

7 августа в администрации Энергодара сообщили, что ВСУ обстреляли из реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Ураган» Запорожскую АЭС. Ракета раскрылась при подлете к энергоблокам и выпустила осколочные поражающие элементы. В результате повреждения получили административные постройки и территория, прилегающая к сухому хранилищу отработанного ядерного топлива.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Израиль и «Исламский джихад» заключили перемирие
ООН призвала защищать мирных украинских граждан
В Генпрокуратуре России сообщили о реакции на санкции Запада
Россиянки назвали самые привлекательные качества в мужчине
Российская ПВО отразила удар ВСУ по Мелитополю
Глава Генпрокуратуры России оценил объем фейковой информации о Донбассе
Фирма предложила 4,7 миллиона рублей в год за поедание конфет
Два миллиона тонн клубники оказались под угрозой гниения в Финляндии
Генпрокурор России заявил об убийствах детей батальоном «Азов»
Генпрокурор России объяснил признание «Азова» террористической организацией
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.