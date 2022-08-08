Российская ПВО отразила удар ВСУ по Мелитополю

РИА Новости: ВСУ запустили две ракеты по Мелитополю, их сбили российские ПВО

Российская система противовоздушной обороны (ПВО) отразила удар Вооруженных сил Украины (ВСУ) по Мелитополю. Об этом сообщает РИА Новости.

Отмечается, что две ракеты были запущены по городу около 00:30 по местному времени. Их сбили системы ПВО. На данный момент в городе нет электричества в районе железнодорожного вокзала.

7 августа в администрации Энергодара сообщили, что ВСУ обстреляли из реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Ураган» Запорожскую АЭС. Ракета раскрылась при подлете к энергоблокам и выпустила осколочные поражающие элементы. В результате повреждения получили административные постройки и территория, прилегающая к сухому хранилищу отработанного ядерного топлива.