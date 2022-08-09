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Алтайский военный посмертно стал Героем России за подвиг на Украине

Военный из Алтайского края Шипицын посмертно стал Героем России за подвиг на Украине

Фото: Официальный сайт Правительства Алтайского края

Военный из Алтайского края Олег Шипицын посмертно стал Героем России за подвиг, совершенный в ходе спецоперации на Украине. Об этом сообщается на официальном сайте правительства региона.

Уточняется, что Шипицын погиб 18 марта 2022 года. По решению президента Владимира Путина ему было присвоено звание Героя России.

«Губернатор Алтайского края Виктор Томенко выезжал в Косихинский район, чтобы по поручению президента страны передать на хранение "Золотую Звезду" Героя России матери Олега Александровича Шипицина», — говорится в сообщении. Также глава региона выразил соболезнования семье погибшего и пообещал заботиться о родственниках военного. Известно, что у него остались сын и дочь.

Шипицын ранее принимал участие в боевых действиях в Чечне и привлекался к восстановлению порядка в Таджикистане. В 2021 году он в качестве миротворца отправился в Нагорный Карабах, а в 2022-м стал участником спецоперации на Украине. До этого военный уже был награжден медалью Суворова «За отвагу и мужество» и медалью «За воинскую доблесть и мужество» второй степени.

Точные обстоятельства гибели Шипицына не раскрываются. Местные СМИ писали, что военный попал в окружение и, подпустив противников ближе, подорвал гранату, сообщает РИА Новости.

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Варвара Кошечкина
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