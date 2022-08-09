Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
Силовые структуры

Российский фотограф вовлекал молодых моделей в проституцию

Фотографа из Ижевска приговорили к штрафу за вовлечение моделей в проституцию

Фото: Unsplash

В Удмуртской республике суд вынес приговор в отношении фотографа из Ижевска за вовлечение девушек в проституцию. Об этом во вторник, 9 августа, «Ленте.ру» сообщает пресс-служба регионального управления Следственного комитета России (СКР).

Мужчина признан виновным по ряду статей УК РФ, среди которых организация занятия проституцией, незаконное изготовление и оборот порнографических материалов, нарушение неприкосновенности частной жизни. Суд назначил ему штраф в размере 180 тысяч рублей с конфискацией имущества.

По данным ведомства, с февраля по декабрь 2021 года фигурант искал семь молодых моделей для съемок. Он предлагал им за деньги оказывать интимные услуги и сниматься в порнографической фотосессии. Шесть девушек согласились. Тогда он, не спросив разрешения, выложил в интернет кадры со съемки.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Екатерина Власова
Обсудить
Последние новости
Медведев ответил на слова Зеленского о призыве всех россиян к ответственности
Стало известно о превосходстве китайского флота над японским и американским
Литовскую фигуристку-чемпионку захотели лишить гражданства из-за шоу Навки
Ирина Шейк снялась в неоновом бикини и порадовала фанатов
Диетолог развеяла миф о пользе ложки льняного масла натощак
В генштабе Канады ответили на вопрос о присутствии военных на Украине
Российский фотограф вовлекал молодых моделей в проституцию
В Херсоне задержали диверсанта с «лепестками» и маячками для артиллерии ВСУ
Россиянка побывала в Таиланде и пожаловалась на бросающихся на туристов обезьян
Россиянка оставила пятилетнюю дочь на сутки в запертой квартире без еды
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.