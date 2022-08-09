Российский фотограф вовлекал молодых моделей в проституцию

Фотографа из Ижевска приговорили к штрафу за вовлечение моделей в проституцию

В Удмуртской республике суд вынес приговор в отношении фотографа из Ижевска за вовлечение девушек в проституцию. Об этом во вторник, 9 августа, «Ленте.ру» сообщает пресс-служба регионального управления Следственного комитета России (СКР).

Мужчина признан виновным по ряду статей УК РФ, среди которых организация занятия проституцией, незаконное изготовление и оборот порнографических материалов, нарушение неприкосновенности частной жизни. Суд назначил ему штраф в размере 180 тысяч рублей с конфискацией имущества.

По данным ведомства, с февраля по декабрь 2021 года фигурант искал семь молодых моделей для съемок. Он предлагал им за деньги оказывать интимные услуги и сниматься в порнографической фотосессии. Шесть девушек согласились. Тогда он, не спросив разрешения, выложил в интернет кадры со съемки.