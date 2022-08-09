Ирина Шейк снялась в неоновом бикини и порадовала фанатов

Супермодель Ирина Шейк снялась в неоновом бикини бренда Ivy Park и порадовала фанатов

Российская супермодель Ирина Шейк показала фигуру в бикини и порадовала поклонников. Соответствующие фото и комментарии фанатов появились на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

Манекенщица сфотографировалась в неоновом купальнике, состоящем из топа и плавок с завышенной линией талии. Образ знаменитости дополнили туфли на каблуках черного цвета. На размещенных кадрах видно, что волосы Шейк распущены, а на губы она нанесла ярко-красную помаду.

В описании к посту модель отметила, что снялась в купальном костюме бренда американской певицы Бейонсе Ivy Park и марки Adidas. Таким образом она прорекламировала продукцию указанной марки.

Подписчики оценили внешний вид знаменитости, о чем принялись писать ей в комментариях под публикацией, которая набрала более 180 тысяч лайков. «Идеальная», «Сексуальная женщина», «Боже, какая красивая женщина», «Восхищаюсь твоей красотой», «Красота в простоте», «Обожаю тебя», «Красотка», — высказывались пользователи сети.

В июле Ирина Шейк также стала героиней рекламы Ivy Park и Adidas. На опубликованном снимке модель позировала в откровенном боди бирюзового оттенка с поддерживающими грудь чашками и вырезами, обнажающими бедра и ягодицы. Образ знаменитости дополняла накидка с капюшоном с цветочным принтом и коричневые босоножки на высоких каблуках.