Стране ЕС предрекли кризис из-за остановившегося транзита нефти через Украину

Аналитик Демидов предрек кризис в Венгрии из-за остановки прокачки нефти через «Дружбу»

Остановка прокачки российской нефти через нефтепровод «Дружба» станет катастрофой для Венгрии, поскольку альтернативных поставщиков у страны на данный момент нет. Стране Евросоюза может грозить кризис, падение ВВП и доходов населения, считает аналитик, международный эксперт рынка ресурсов и энергетики Владимир Демидов. Такой сценарий он описал в разговоре с «Лентой.ру».

Украинская государственная компания «Укртранснафта» остановила прокачку нефти по южной ветке нефтепровода «Дружба», по которой сырье поступает в Венгрию, Чехию и Словакию. Компания перестала прокачивать российскую нефть в Европу утром 4 августа. «Транснефть» подтвердила, что транзит остановлен, так как российская сторона не может провести платеж за него в условиях санкций ЕС.

«В мае объемы поставок российской нефти в Венгрию выросли почти на 65 процентов, при этом именно Россия покрывала более 60 процентов импорта нефти и нефтепродуктов в эту страну, — сказал Демидов. — Понятно, что эти поставки Венгрия использовала не только для себя: она экспортировала дизель, как ни странно, на Украину, а также в Германию».

По словам аналитика, в рамках долгосрочных контрактов, на поставках в Венгрию Россия могла зарабатывать до пяти миллионов долларов в сутки, именно такими теперь окажутся потери для страны. В то же время для Венгрии ситуация окажется намного хуже.

Для страны это просто катастрофа. В мае премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что для ухода от российских поставок и переориентирования главного нефтеперерабатывающего завода страны Duna потребуются инвестиции в размере около 800 миллионов долларов. Владимир Демидов международный эксперт рынка ресурсов и энергетики

«При этом еще недавно в СМИ писали, что [премьер-министр Венгрии Виктор] Орбан получает порядка 600 миллионов долларов выгоды от прокачки российской нефти: это связывают и с особенными отношениями, и с дисконтом. Естественно, Европе это не нравится», — отметил Демидов.

В итоге общие прямые потери для Венгрии от отказа от российской нефти составят более миллиарда долларов. Также аналитик считает важными особенности экономики страны: это сельское хозяйство, производство алюминия, завязанные на работе того же НПЗ Duna.

«Учитывая, что сейчас приближается сезон сбора урожая, это просто огромный удар. Весь ВВП Венгрии под ударом. Следует ожидать его падения, падения доходов населения, а также кризиса в стране, — предрек эксперт. — Проблема в том, что никаких обходных путей у Венгрии нет. Ее выделили даже на уровне Евросоюза — она стала единственной страной, которой дали время до конца года на переориентацию».

Ранее российская «Транснефть» начала искать альтернативные способы оплаты транзита нефти через Украину после остановки прокачки нефти по южной ветке нефтепровода «Дружба». Об этом сообщили в компании.