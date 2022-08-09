В Башкортостане открылась выставка к 100-летию журнала «Крокодил»

В Национальной библиотеке Башкортостана открылась выставка к 100-летию журнала «Крокодил»

В отделе периодических изданий Национальной библиотеки Республики Башкортостан имени Валиди открылась экспозиция в честь векового юбилея сатирического журнала «Крокодил». Об этом сообщает портал «Культурный мир Башкортостана».

На выставке представлены годовые комплекты журналов и отдельные номера с событийными и тематическими статьями, фельетонами, карикатурами, отражающими историю нашей страны.

В фондах Национальной библиотеки имени Валиди хранятся издания популярного журнала, начиная с 1925-х годов по 2000-е годы. Среди них имеются раритетные выпуски этого издания, которые даже спустя много лет, представляют большой интерес.

Журнал «Крокодил» издавался с 27 августа 1922 года как самостоятельное издание, являясь до этого юмористическим приложением к «Рабочей газете». Он пользовался огромной популярностью и выходил три раза в месяц. «Крокодил» читала вся страна. Его тираж достигал 6,5 миллионов экземпляров, а в газетных киосках он раскупался мгновенно. В журнале в разные годы трудились поэт Владимир Маяковский, писатели Михаил Зощенко, Илья Ильф и Евгений Петров, Валентин Катаев, Виктор Ардов, а авторами карикатур были такие художники, как Борис Ефимов, Марк Вайсборд, Виктор Чижиков, Генрих Вальк, легендарные Кукрыниксы.

В 2000 году в связи с недостаточным финансированием «Крокодил» перестал издаваться. С сентября 2001 года группой «крокодильцев» издавался журнал «Новый Крокодил», просуществовавший до августа 2004 года. Издание журнала возобновилось в Москве в августе 2005 года под редакцией журналиста Сергея Мостовщикова. Однако, рассчитанный на узкий круг читателей, он не смог завоевать прежней известности и окончательно закрылся в 2008 году.