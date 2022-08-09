Краснокнижного кулика впервые за много лет заметили в российском регионе

В Калужской области впервые за 10 лет заметили краснокнижного арктического кулика

В Калужской области впервые за много лет заметили краснокнижного арктического кулика, известно также как краснозобик. Об этом во вторник, 9 августа, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на министерство природных ресурсов и экологии российского региона.

Уточняется, что обнаружить редкий вид кулика смог сотрудник Минприроды региона Юрий Галченков в ходе учета водоплавающих и околоводных птиц. До этого появление этой птицы на территории региона фиксировали около 10 лет назад.

«В нашем регионе во время миграций можно увидеть и других арктических куликов — чернозобика, куличка-воробья, белохвостого песочника, камнешарку, грязовика, тулеса. Но пролетают они нашу местность довольно быстро, поэтому чтобы их заметить, надо посещать песчаные, каменистые и грязевые отмели часто», — пояснил Галченков.

Краснозобик занесен в Красную книгу сразу нескольких регионов России. Он отличается пестрой окраской, при это по размеру птица схожа со скворцом. Размах крыльев арткического кулика составляет около 35 сантиметров.

