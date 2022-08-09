Детские поликлиники Москвы стали работать по-новому

Вице-мэр Ракова объявила о переходе всех детских поликлиник Москвы на электронные медкарты

Все детские поликлиники Москвы полностью перешли на электронные медкарты. Об этом рассказала заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Переход на электронные медкарты позволил освободить врачей и родителей пациентов от лишней бумажной волокиты. Старые медкарты уже начали переносить на хранение в роботизированный кластер Главархива, а на месте картохранилищ в поликлиниках оборудуют комфортные комнаты профессионального роста и комнаты отдыха с компьютерами, кофе-машинами и удобными диванами.

Мы завершили важный этап перехода к цифровой поликлинике будущего. Все детское амбулаторное звено столицы отказалось от ведения медкарт на бумаге. Теперь работа ведется исключительно в электронных медицинских картах. Это удобно для родителей маленьких пациентов — больше не нужно разбирать врачебный почерк, переживать за потерю карты или за то, что она выцветет или испортится. Вся ключевая медицинская информация о ребенке теперь всегда под рукой — прямо в смартфоне Анастасия Ракова вице-мэр Москвы

Все медицинские данные о пациенте хранятся в единой цифровой среде в структурированном формате, что позволяет медику максимально быстро найти необходимую информацию во время приема. Пациент же имеет доступ к своей медкарте 24 часа в сутки. Все документы из электронной медкарты можно скачать в любой момент.

По словам Эльмиры Кашириной, главного врача детской городской поликлиники № 110, ведение медкарт в цифровом виде очень удобно как для пациентов, так и для врачей, поскольку «все анализы и консультации специалистов есть в электронной медицинской карте». «Даже если что-то забыто после приема — всегда можно посмотреть в электронной медицинской карте, поэтому необходимости в бумажном носителе теперь нет. Сейчас происходит вывоз бумажных медицинских карт в здании архива на хранение, освободившееся помещение будет использовано для врачей», — сказала она, подчеркнув, что в этом пространстве можно будет проводить обучение для медиков.

100 000 000 единиц бумажных материалов может храниться в новом кластере, площадь которого составляет почти 70 000 квадратных метров, рассказала Ракова

Получить доступ к электронной медкарте ребенка можно на портале mos.ru через стандартную или полную учетную запись. Это могут сделать пользователи старше 15 лет, у которых есть полис обязательного медицинского страхования.

В пресс-службе Комплекса социального развития подчеркнули, что Москва на протяжении 10 лет занимается цифровизацией системы здравоохранения. Сейчас основой этого процесса является единая цифровая платформа здравоохранения, которая обеспечивает персонифицированное ведение каждого пациента начиная с момента постановки диагноза и до последующего наблюдения.