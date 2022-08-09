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В Совфеде призвали держать ядерное оружие «наготове»

Сенатор Джабаров указал на необходимость России держать ядерное оружие «наготове»

Фото: Павел Кашаев / Globallookpress.com

России необходимо держать ядерное оружие «наготове». К этому призвал первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров, передает радиостанция «Говорит Москва».

Сенатор отметил, что нужно надеяться лишь на свои силы и иметь ядерное вооружение, которое может понадобиться. «Поэтому я категорически против предложения известного российского предпринимателя об отказе от ядерного оружия. Потому что мы сразу станем, простите, голыми перед теми, кто вынашивает столетиями мечту об уничтожении России», — подчеркнул Джабаров.

По его словам, атака со стороны России произойдет, если под угрозой окажутся безопасность страны и ее территориальная целостность.

Ранее российский миллиардер Олег Дерипаска призвал навсегда запретить ядерное оружие. По его утверждению, такое оружие висит над всем миром дамокловым мечом и угрожает уничтожить его за считаные часы. «Ядерное оружие должно быть ликвидировано и окончательно запрещено», — резюмировал он.

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Сергей Истомин
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